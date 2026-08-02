ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Преображенки, Орехова Запорожской области и Херсона.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожено до 30 военнослужащих и 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и города Херсон.
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