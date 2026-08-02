Дмитриев поинтересовался, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию канцлера Германии Фридриха Мерца с картиной немецкого художника Ансельма Кифера «Des Herbstes Runengespinst» («Руническое плетение осени»).
- Дмитриев задался вопросом, отражает ли изображенный на картине пейзаж внутренний мир канцлера.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, насколько пейзаж лишенного растительности и заснеженного поля цвета пепла отражает внутренний мир канцлера Германии Фридриха Мерца.
Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию Мерца из кабинета, на стене которого за спиной канцлера можно увидеть пейзаж. Как пишет глава РФПИ, это картина немецкого художника Ансельма Кифера Des Herbstes Runengespinst ("Руническое плетение осени"). Он отмечает, что на картине изображен "просторный пейзаж пепельного цвета пустынного, занесенного снегом поля".
"Воодушевляющее и вдохновляющее искусство канцлера Мерца. Оно отражает его внутренний мир или только его устремления?" - прокомментировал Дмитриев.