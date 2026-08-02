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Дмитриев поинтересовался, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца - РИА Новости, 02.08.2026
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20:00 02.08.2026
Дмитриев поинтересовался, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца

Дмитриев задался вопросом, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию канцлера Германии Фридриха Мерца с картиной немецкого художника Ансельма Кифера «Des Herbstes Runengespinst» («Руническое плетение осени»).
  • Дмитриев задался вопросом, отражает ли изображенный на картине пейзаж внутренний мир канцлера.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, насколько пейзаж лишенного растительности и заснеженного поля цвета пепла отражает внутренний мир канцлера Германии Фридриха Мерца.
Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию Мерца из кабинета, на стене которого за спиной канцлера можно увидеть пейзаж. Как пишет глава РФПИ, это картина немецкого художника Ансельма Кифера Des Herbstes Runengespinst ("Руническое плетение осени"). Он отмечает, что на картине изображен "просторный пейзаж пепельного цвета пустынного, занесенного снегом поля".
"Воодушевляющее и вдохновляющее искусство канцлера Мерца. Оно отражает его внутренний мир или только его устремления?" - прокомментировал Дмитриев.
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РоссияГерманияКирилл ДмитриевФридрих МерцРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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