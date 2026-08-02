Дмитриев поинтересовался, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, насколько пейзаж лишенного растительности и заснеженного поля цвета пепла отражает внутренний мир канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Воодушевляющее и вдохновляющее искусство канцлера Мерца. Оно отражает его внутренний мир или только его устремления?" - прокомментировал Дмитриев.