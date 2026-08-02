В Чернигове увеличивается число захоронений на главном кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ Захоронения на кладбище «Яцево» в Чернигове увеличились, что иллюстрирует рост потерь ВСУ на фронте.

С 2019 по 2024 год кладбище увеличилось на восемь гектаров, а в текущем году планируется расширение еще почти на четыре гектара.

Работники кладбища отмечают, что раньше один сектор заполнялся до двух-трех месяцев, а сейчас — примерно за месяц.

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Стремительный рост захоронений на главном кладбище Чернигова наглядно иллюстрирует увеличение потерь ВСУ на фронте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"О потерях ВСУ наглядно говорит ситуация с главным кладбищем Чернигова . На данный момент черниговское кладбище "Яцево" насчитывает около 125 тысяч захоронений. Если брать статистику с 2019 по 2024 год, то за это время кладбище увеличилось на восемь гектаров, а в этом году кладбище планируется расширить еще почти на четыре гектара", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, на одном гектаре этого кладбища в среднем размещено около 1200 захоронений.

Он также подчеркнул, что даже работники кладбища признают стремительный рост числа захоронений: