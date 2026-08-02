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В Чернигове увеличивается число захоронений на главном кладбище - РИА Новости, 02.08.2026
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20:33 02.08.2026
В Чернигове увеличивается число захоронений на главном кладбище

Рост захоронений на кладбище в Чернигове подтверждает увеличение потерь ВСУ

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захоронения на кладбище «Яцево» в Чернигове увеличились, что иллюстрирует рост потерь ВСУ на фронте.
  • С 2019 по 2024 год кладбище увеличилось на восемь гектаров, а в текущем году планируется расширение еще почти на четыре гектара.
  • Работники кладбища отмечают, что раньше один сектор заполнялся до двух-трех месяцев, а сейчас — примерно за месяц.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Стремительный рост захоронений на главном кладбище Чернигова наглядно иллюстрирует увеличение потерь ВСУ на фронте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"О потерях ВСУ наглядно говорит ситуация с главным кладбищем Чернигова. На данный момент черниговское кладбище "Яцево" насчитывает около 125 тысяч захоронений. Если брать статистику с 2019 по 2024 год, то за это время кладбище увеличилось на восемь гектаров, а в этом году кладбище планируется расширить еще почти на четыре гектара", – сообщил собеседник агентства.
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По его словам, на одном гектаре этого кладбища в среднем размещено около 1200 захоронений.
Он также подчеркнул, что даже работники кладбища признают стремительный рост числа захоронений:
"Если раньше, например, один сектор (заполняли - ред.) до двух-трех месяцев, то сейчас гораздо быстрее. Где-то около месяца — и сектор уже полностью похоронили", — рассказал украинским СМИ мужчина, занимающийся установкой памятников.
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