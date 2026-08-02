Под Самарой выявили семью с пятью детьми, живущими без должного присмотра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чапаевске под Самарой выявили семью с пятью маленькими детьми, которые живут без должного присмотра.
- Возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением матерью обязанностей по воспитанию детей.
ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Семью с пятью маленькими детьми, живущими без должного присмотра, выявили в Чапаевске под Самарой, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СКР.
Уточняется также, что следственными органами в Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о семье, где воспитываются пять детей. Пользователи писали, что старший 11-летний ребенок живет без присмотра, одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице, при этом ее мать была якобы в тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, в квартире полная антисанитария, насекомые и грязь.