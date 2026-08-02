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Под Самарой выявили семью с пятью детьми, живущими без должного присмотра - РИА Новости, 02.08.2026
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21:44 02.08.2026 (обновлено: 21:47 02.08.2026)
Под Самарой выявили семью с пятью детьми, живущими без должного присмотра

В Чапаевске выявили семью с пятью детьми, живущими без должного присмотра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чапаевске под Самарой выявили семью с пятью маленькими детьми, которые живут без должного присмотра.
  • Возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением матерью обязанностей по воспитанию детей.
ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Семью с пятью маленькими детьми, живущими без должного присмотра, выявили в Чапаевске под Самарой, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СКР.
"В соцмедиа сообщается, что в Чапаевске без должного присмотра проживают пять детей. Отмечается, что их мать ведет антисоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по их воспитанию", - указано в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется также, что следственными органами в Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о семье, где воспитываются пять детей. Пользователи писали, что старший 11-летний ребенок живет без присмотра, одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице, при этом ее мать была якобы в тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, в квартире полная антисанитария, насекомые и грязь.
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