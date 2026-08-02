Под Самарой выявили семью с пятью детьми, живущими без должного присмотра

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о семье, где воспитываются пять детей. Пользователи писали, что старший 11-летний ребенок живет без присмотра, одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице, при этом ее мать была якобы в тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, в квартире полная антисанитария, насекомые и грязь.