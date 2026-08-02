Синоптик уточнил время начала магнитной бури на Земле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало магнитной бури на Земле сместилось с ночи на вечерние часы воскресенья, сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".
- Продолжительность магнитной бури может составить шесть-девять часов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Начало магнитной бури на Земле сместилось с ночи на вечерние часы воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Первого августа в 21.58 мск синоптик сообщил, что начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов.
"По уточненным прогнозам, начало возможной магнитной бури "переехало" на вечерние часы", - написал Леус в своем Telegram-канале.