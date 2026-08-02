ВС России поразили в порту Николаева морской буксир, используемый ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска ночью поразили в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские войска поразили в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ.
"(Поражен - ред.) в порту "Николаев" морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18