Британский дипломат пожаловался на отсутствие свободы слова в стране

ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. В Великобритании практически не осталось свободы слова, а перечень тем, высказывания по которым могут привести к уголовному преследованию, постоянно расширяется, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей.

"Это очень пугает. Мы живем в страшное время, когда не знаешь, кого из твоих друзей сегодня арестуют… Я не знаю, когда снова придут за мной и вновь арестуют меня, но я почти уверен, что рано или поздно это произойдет", - заключил он.