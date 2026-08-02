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Британский дипломат пожаловался на отсутствие свободы слова в стране - РИА Новости, 02.08.2026
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04:45 02.08.2026 (обновлено: 04:46 02.08.2026)
Британский дипломат пожаловался на отсутствие свободы слова в стране

Экс-посол Мюррей: в Британии практически не осталось свободы слова

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в Великобритании практически не осталось свободы слова.
  • Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее, заявил он.
  • Крейг Мюррей отметил, что в Великобритании задерживают участников акций в поддержку Палестины, и привел примеры недавних задержаний своих знакомых в Великобритании, США и Испании.
ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. В Великобритании практически не осталось свободы слова, а перечень тем, высказывания по которым могут привести к уголовному преследованию, постоянно расширяется, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей.
"Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее", - сказал он.
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По его словам, британский парламент рассматривает законопроект о государственной безопасности, который предусматривает уголовную ответственность за получение информации от государств, признанных властями страны "враждебными".
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"В самом тексте закона Россия уже названа враждебным государством… Согласно этому закону, будет незаконно получать любую информацию от российского правительства или любого государственного органа России", - отметил бывший дипломат.
По его словам, за получение такой информации законопроект предусматривает наказание до 14 лет лишения свободы.
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Мюррей также отметил, что в Великобритании задерживают участников акций в поддержку Палестины, а также привел примеры недавних задержаний своих знакомых в Великобритании, США и Испании.
"Это очень пугает. Мы живем в страшное время, когда не знаешь, кого из твоих друзей сегодня арестуют… Я не знаю, когда снова придут за мной и вновь арестуют меня, но я почти уверен, что рано или поздно это произойдет", - заключил он.
Мюррей был послом Великобритании в Узбекистане в 2002–2004 годах.
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