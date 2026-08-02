В Энгельсе многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энгельсе при атаке БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом.
- Два человека погибли, есть пострадавшие.
- Жителям предоставят места в пункте временного размещения на время обследования здания.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден при атаке БПЛА в Энгельсе, жителям предоставят места в пункте временного размещения (ПВР) на время обследования здания, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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"В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь. Для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что сразу начнет работать комиссия по оценке ущерба, будет организована охрана территории дома. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.