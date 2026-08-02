В Энгельсе многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА

САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден при атаке БПЛА в Энгельсе, жителям предоставят места в пункте временного размещения (ПВР) на время обследования здания, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он добавил, что сразу начнет работать комиссия по оценке ущерба, будет организована охрана территории дома. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.