Над Брянской областью за сутки уничтожили 175 вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 175 вражеских БПЛА над территорией Брянской области за прошедшие сутки, сообщил Егор Ковальчук.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 175 вражеских БПЛА над территорией Брянской области за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ... уничтожено 175 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".