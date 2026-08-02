Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью за сутки уничтожили 175 вражеских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 02.08.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 175 вражеских БПЛА

Ковальчук: в Брянской области за сутки сбили 175 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 175 вражеских БПЛА над территорией Брянской области за прошедшие сутки, сообщил Егор Ковальчук.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 175 вражеских БПЛА над территорией Брянской области за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ... уничтожено 175 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников
Вчера, 07:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьЕгор КовальчукМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала