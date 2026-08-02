Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир отделения российской группировки войск «Центр» Максим Лагутаев рассказал, что бойцы ВДВ отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля в ходе подготовки к финальному этапу штурма.

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ встречают профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении СВО.

Одной из последних успешно выполненных задач военнослужащими Псковского соединения ВДВ стало освобождение населенного пункта Шевченко ДНР.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бойцы ВДВ в ходе подготовки к финальному этапу штурма отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля, рассказал командир отделения российской группировки войск "Центр" Максим Лагутаев в день Воздушно-десантных войск, который в России ежегодно отмечается 2 августа.

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ( ВДВ ) группировки войск "Центр" встречают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.

"Текущее упражнение - это, условно говоря, финальный этап штурма. Когда штурмовик выходит непосредственно на какие-то укрытия противника, на какие-то места, где он находится. И тут отрабатывается следующее. В первую очередь, это динамика, то есть постоянное перемещение, постоянное перемещение, оценка ситуации. И второе это стрельба навскидку, стрельба "накоротке" (короткой дистанции - ред.)", - сказал Лагутаев на видео от Минобороны РФ.

В основном стрельба на том этапе ведется с расстояния от 25 до нуля метров, отметил командир, добавив, что десантником можно стать только с помощью тренировок и закалки.

"Десантник не может выполнить задачу только в том случае, если десантник мертв", - заключил он.

По данным Минобороны РФ, одной из последних успешно выполненных задач военнослужащими Псковского соединения ВДВ стало освобождение населенного пункта Шевченко ДНР , где десантники, действуя в составе малых штурмовых групп и тесном взаимодействии с расчетами БПС, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и боевого мастерства, что позволило уничтожить боевиков ВСУ и выбить их из опорных пунктов и укрепленных позиций внутри поселка.