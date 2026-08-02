Рейтинг@Mail.ru
Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.08.2026
Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма

Бойцы ВДВ отрабатывают стрельбу навскидку на финальном этапе штурма

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир отделения российской группировки войск «Центр» Максим Лагутаев рассказал, что бойцы ВДВ отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля в ходе подготовки к финальному этапу штурма.
  • Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ встречают профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении СВО.
  • Одной из последних успешно выполненных задач военнослужащими Псковского соединения ВДВ стало освобождение населенного пункта Шевченко ДНР.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бойцы ВДВ в ходе подготовки к финальному этапу штурма отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля, рассказал командир отделения российской группировки войск "Центр" Максим Лагутаев в день Воздушно-десантных войск, который в России ежегодно отмечается 2 августа.
Военнослужащие Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск "Центр" встречают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Бойцы рассказали подробности освобождения поселка Шевченко
30 июля, 05:02
"Текущее упражнение - это, условно говоря, финальный этап штурма. Когда штурмовик выходит непосредственно на какие-то укрытия противника, на какие-то места, где он находится. И тут отрабатывается следующее. В первую очередь, это динамика, то есть постоянное перемещение, постоянное перемещение, оценка ситуации. И второе это стрельба навскидку, стрельба "накоротке" (короткой дистанции - ред.)", - сказал Лагутаев на видео от Минобороны РФ.
В основном стрельба на том этапе ведется с расстояния от 25 до нуля метров, отметил командир, добавив, что десантником можно стать только с помощью тренировок и закалки.
"Десантник не может выполнить задачу только в том случае, если десантник мертв", - заключил он.
По данным Минобороны РФ, одной из последних успешно выполненных задач военнослужащими Псковского соединения ВДВ стало освобождение населенного пункта Шевченко ДНР, где десантники, действуя в составе малых штурмовых групп и тесном взаимодействии с расчетами БПС, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и боевого мастерства, что позволило уничтожить боевиков ВСУ и выбить их из опорных пунктов и укрепленных позиций внутри поселка.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала