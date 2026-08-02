Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области.
- Информация о пострадавших уточняется.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области! Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы", - написал он на платформе "Макс".
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