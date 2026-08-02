В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух с детенышами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух и троих их детенышей.
- В операции приняли участие работники двух предприятий, сотрудники администрации и прокуратуры, а также неравнодушные жители.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. В Тугуро-Чумиканском районе спасли пять белух, застрявших на мели в устье реки Уда, рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
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"Троих детенышей и двух взрослых белух, попавших в беду, утром заметили студенты, работающие во время путины на предприятии "Сонико-Чумикан". Ребята отогнали собак, сообщили в службу ЕДДС и бросились спасать китов", — написал он в Telegram.
Демешин отметил, что почти сразу к студентам присоединились работники еще одного рыбодобывающего предприятия — "Чуттан", сотрудники администрации и прокуратуры, неравнодушные жители района.
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"Троих детенышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли надежно. Для них подогнали грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давали их коже высохнуть. По словам главы района Изабеллы Осиповой, которая тоже все это время провела возле белух, на их спасение ушло два часа. Сейчас они в безопасности", — заявил губернатор.
Он добавил, что люди дежурят на берегу и ждут прилива. Они хотят убедиться, что киты благополучно уйдут в море