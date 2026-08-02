В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух с детенышами

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"Троих детенышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли надежно. Для них подогнали грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давали их коже высохнуть. По словам главы района Изабеллы Осиповой, которая тоже все это время провела возле белух, на их спасение ушло два часа. Сейчас они в безопасности", — заявил губернатор.