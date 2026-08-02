В Краматорске российские дроны-камикадзе уничтожили АЗС ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дроны-камикадзе уничтожили автозаправочную станцию в Краматорске.
- АЗС использовалась в интересах украинских подразделений.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские дроны-камикадзе уничтожили автозаправочную станцию (АЗС) в Краматорске, которую использовали ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В Краматорске дронами-камикадзе была уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся в интересах украинских подразделений", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18