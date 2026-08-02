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Экс-премьер Украины сделал неприятное для Зеленского признание - РИА Новости, 02.08.2026
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13:18 02.08.2026 (обновлено: 21:03 02.08.2026)
Экс-премьер Украины сделал неприятное для Зеленского признание

Азаров: Запад не позволит Зеленскому принимать важные решения самостоятельно

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад не позволит Зеленскому принимать важные решения самостоятельно.
  • Он добавил, что поэтому все эти правительственные перестановки, которые кто-то именует радикальными, на самом деле таковыми не являются.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Запад не позволит Владимиру Зеленскому принимать важные решения самостоятельно, написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров, комментируя перестановки во власти.

"Какая-то свобода рук на местах предоставляется, но фундаментальные вопросы, естественно, решаются исключительно американцами и Западом. Эти люди внимательно следят за так называемой системой управления Украиной и не дают ей маневрировать ни влево ни вправо", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Он добавил, что поэтому все эти правительственные перестановки, которые кто-то именует радикальными, на самом деле таковыми не являются. Они служат одной задаче — сохранению существующего административно-управленческого аппарата колониальной системы, но при этом модернизированного под насущные нужды, подчеркнул Азаров.

Парламент Украины 16 июля утвердил кандидатуры 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне его отставки в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Его врио стал Евгений Хмара.
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