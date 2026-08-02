Экс-премьер Украины сделал неприятное для Зеленского признание

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Запад не позволит Владимиру Зеленскому принимать важные решения самостоятельно, написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров, комментируя перестановки во власти. "Какая-то свобода рук на местах предоставляется, но фундаментальные вопросы, естественно, решаются исключительно американцами и Западом. Эти люди внимательно следят за так называемой системой управления Украиной и не дают ей маневрировать ни влево ни вправо", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Он добавил, что поэтому все эти правительственные перестановки, которые кто-то именует радикальными, на самом деле таковыми не являются. Они служат одной задаче — сохранению существующего административно-управленческого аппарата колониальной системы, но при этом модернизированного под насущные нужды, подчеркнул Азаров.



Парламент Украины 16 июля утвердил кандидатуры 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне его отставки в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.