Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артисты остаются востребованными в Австрии и собирают полные залы.
- Произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова звучат на Зальцбургском фестивале.
ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. Российские артисты остаются востребованными в Австрии и продолжают собирать полные залы, заявил РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов.
"Публика голосует билетами, залы полны, что красноречивее любых деклараций", - сказал дипломат.
В качестве примера он привел майские показы оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского в Венской государственной опере, за дирижерским пультом которой стоял молодой российский дирижер Тимур Зангиев.
"Российская составляющая широко представлена на недавно открывшимся Зальцбургском фестивале – витрине мировой музыкальной культуры, где всегда звучали и, по моему глубокому убеждению, будут звучать произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова", - добавил он.
По его словам, культура объединяет обе страны даже когда политические взаимоотношения оказываются затруднены.
На Западе в последние годы неоднократно возникали дискуссии вокруг отмены концертов, выставок и других культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. В Москве заявляли, что подобные случаи являются попыткой "отмены" русской культуры. Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.