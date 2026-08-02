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Посол в Вене рассказал, как в Австрии относятся к российским артистам - РИА Новости, 02.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:43 02.08.2026
Посол в Вене рассказал, как в Австрии относятся к российским артистам

Посол Грозов: российские артисты собирают полные залы в Австрии

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артисты остаются востребованными в Австрии и собирают полные залы.
  • Произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова звучат на Зальцбургском фестивале.
ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. Российские артисты остаются востребованными в Австрии и продолжают собирать полные залы, заявил РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов.
"Публика голосует билетами, залы полны, что красноречивее любых деклараций", - сказал дипломат.
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В качестве примера он привел майские показы оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского в Венской государственной опере, за дирижерским пультом которой стоял молодой российский дирижер Тимур Зангиев.
"Российская составляющая широко представлена на недавно открывшимся Зальцбургском фестивале – витрине мировой музыкальной культуры, где всегда звучали и, по моему глубокому убеждению, будут звучать произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова", - добавил он.
По его словам, культура объединяет обе страны даже когда политические взаимоотношения оказываются затруднены.
На Западе в последние годы неоднократно возникали дискуссии вокруг отмены концертов, выставок и других культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. В Москве заявляли, что подобные случаи являются попыткой "отмены" русской культуры. Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
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