Посол в Вене рассказал, как в Австрии относятся к российским артистам

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские артисты остаются востребованными в Австрии и собирают полные залы.

Произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова звучат на Зальцбургском фестивале.

ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. Российские артисты остаются востребованными в Австрии и продолжают собирать полные залы, заявил РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов.

"Публика голосует билетами, залы полны, что красноречивее любых деклараций", - сказал дипломат.

"Российская составляющая широко представлена на недавно открывшимся Зальцбургском фестивале – витрине мировой музыкальной культуры, где всегда звучали и, по моему глубокому убеждению, будут звучать произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова", - добавил он.

По его словам, культура объединяет обе страны даже когда политические взаимоотношения оказываются затруднены.