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Атаки ВСУ создают риски ядерной безопасности, заявили на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.08.2026
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15:19 02.08.2026 (обновлено: 15:28 02.08.2026)

Атаки ВСУ создают риски ядерной безопасности, заявили на Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности.
  • Дрон ВСУ ударил ночью в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности, сообщает пресс-служба станции.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло.
«
"Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы станции в канале на платформе "Макс".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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