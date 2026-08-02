Ночная атака БПЛА на регионы России стала одной из самых крупных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 2 августа над территорией России перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников.
- Самая массированная атака с начала года произошла 26 июня, тогда над регионами России за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атака дронов ВСУ на регионы РФ в ночь на воскресенье стала одной из самых крупных, над территорией страны перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ночь на 2 августа атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также акватории Азовского и Черного морей.
По подсчетам РИА Новости, самая массированная атака с начала года произошла 26 июня, тогда над регионами России за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ. Предыдущий крупный налет произошел 24 июля, в ту ночь средства ПВО сбили 571 украинский дрон.