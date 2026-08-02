Ночная атака БПЛА на регионы России стала одной из самых крупных

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атака дронов ВСУ на регионы РФ в ночь на воскресенье стала одной из самых крупных, над территорией страны перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.