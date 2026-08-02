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Ночная атака БПЛА на регионы России стала одной из самых крупных - РИА Новости, 02.08.2026
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10:17 02.08.2026
Ночная атака БПЛА на регионы России стала одной из самых крупных

МО: ночная атака БПЛА ВСУ на регионы России стала одной из самых крупных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 2 августа над территорией России перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников.
  • Самая массированная атака с начала года произошла 26 июня, тогда над регионами России за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атака дронов ВСУ на регионы РФ в ночь на воскресенье стала одной из самых крупных, над территорией страны перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ночь на 2 августа атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также акватории Азовского и Черного морей.
По подсчетам РИА Новости, самая массированная атака с начала года произошла 26 июня, тогда над регионами России за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ. Предыдущий крупный налет произошел 24 июля, в ту ночь средства ПВО сбили 571 украинский дрон.
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