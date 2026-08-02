Правящая партия Армении предложила Рубиняна на пост спикера парламента

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая партия Армении "Гражданский договор" предложила кандидатуру Рубена Рубиняна на пост спикера парламента страны.

Предложение было сделано на заседании парламента Арусяк Манавазян, главой партийной фракции.

ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" предложила кандидатуру Рубена Рубиняна на пост спикера парламента страны, заявила глава партийной фракции Арусяк Манавазян.

« "Фракция "Гражданский договор" предлагает на пост председателя Национального собрания кандидатуру Рубена Рубиняна", - заявила Манавазян на заседании парламента.

Рубинян родился 8 марта 1990 года в Ереване . Окончил факультет международных отношений Ереванского государственного университета, магистратуру университетского колледжа Лондона , магистратуру Ягеллонского университета в Кракове. В 2017-2018 годах участвовал в научных исследованиях в Стамбуле.

В 2018-2019 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел Армении. Был депутатом парламента двух созывов, заместителем председателя Национального собрания, переговорщиком с Турцией в рамках процесса урегулирования двусторонних отношений.

Рубинян - сын политика Карапета Рубиняна, который был заместителем председателя Национального собрания в 1995-1998 годах.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.