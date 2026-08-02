Правящая партия Армении предложила Рубиняна на пост спикера парламента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая партия Армении "Гражданский договор" предложила кандидатуру Рубена Рубиняна на пост спикера парламента страны.
- Предложение было сделано на заседании парламента Арусяк Манавазян, главой партийной фракции.
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" предложила кандидатуру Рубена Рубиняна на пост спикера парламента страны, заявила глава партийной фракции Арусяк Манавазян.
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"Фракция "Гражданский договор" предлагает на пост председателя Национального собрания кандидатуру Рубена Рубиняна", - заявила Манавазян на заседании парламента.
В 2018-2019 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел Армении. Был депутатом парламента двух созывов, заместителем председателя Национального собрания, переговорщиком с Турцией в рамках процесса урегулирования двусторонних отношений.
Рубинян - сын политика Карапета Рубиняна, который был заместителем председателя Национального собрания в 1995-1998 годах.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении вошли три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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