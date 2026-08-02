Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства.
- Согласно конституции страны, в день первой сессии Национального собрания нового созыва правительство подает прошение об отставке президенту.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства в первый день сессии парламента нового созыва, говорится в подписанном им указе.
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"Принять отставку правительства Республики Армения", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.
Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики.
В конституции указывается также, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении.