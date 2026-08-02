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Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном - РИА Новости, 02.08.2026
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10:14 02.08.2026 (обновлено: 18:56 02.08.2026)

Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства.
  • Согласно конституции страны, в день первой сессии Национального собрания нового созыва правительство подает прошение об отставке президенту.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства в первый день сессии парламента нового созыва, говорится в подписанном им указе.
«
"Принять отставку правительства Республики Армения", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.
Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики.
В конституции указывается также, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении.
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В миреАрменияНикол ПашинянПравительство АрменииВаагн Хачатурян
 
 
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