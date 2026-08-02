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В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно - РИА Новости, 02.08.2026
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14:01 02.08.2026
В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно

Роскачество посоветовало не покупать арбузы с трещинами, проколами и вмятинами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТорговля бахчевыми культурами на рынке
Торговля бахчевыми культурами на рынке - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Торговля бахчевыми культурами на рынке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, так как это прямой путь для бактерий.
  • Опасные признаки некачественного арбуза: рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых.
  • У продавца арбузов обязательно должны быть декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что арбуз должен иметь целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения.
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"Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы - это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать", - сказала Спеценко "Ленте.ру".
Другие опасные признаки - рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых, отметила эксперт.
Спеценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы - инкубатор для кишечных инфекций.
Директор центра добавила, что у продавца арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.
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ОбществоРоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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