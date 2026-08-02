В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, так как это прямой путь для бактерий.

Опасные признаки некачественного арбуза: рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых.

У продавца арбузов обязательно должны быть декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что арбуз должен иметь целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения.

"Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы - это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать", - сказала Спеценко " Ленте.ру ".

Другие опасные признаки - рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых, отметила эксперт.

Спеценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы - инкубатор для кишечных инфекций.