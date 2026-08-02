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Радиационный фон на ЗАЭС не превышает естественных значений после атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2026
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15:26 02.08.2026

Радиационный фон на ЗАЭС не превышает естественных значений после атаки ВСУ

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС контролирует все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ.
  • Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения ЗАЭС не превышает естественных значений.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ, радиационный фон не превышает естественных значений, сообщает пресс-служба станции.
"Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс".
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