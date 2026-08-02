Радиационный фон на ЗАЭС не превышает естественных значений после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС контролирует все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ.
- Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения ЗАЭС не превышает естественных значений.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ, радиационный фон не превышает естественных значений, сообщает пресс-служба станции.
"Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс".