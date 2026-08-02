В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.