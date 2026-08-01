На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75% ожидается магнитная буря.
- Причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля.
- Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, ее продолжительность может составить шесть-девять часов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что вероятность магнитной бури составляет 75%.
"Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. При этом возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника", - рассказал Леус.
Он добавил, что прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в час и выше, и в такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2).
Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве
31 июля, 12:05