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На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря - РИА Новости, 01.08.2026
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23:32 01.08.2026
На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие сутки

© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© NASA
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75% ожидается магнитная буря.
  • Причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля.
  • Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, ее продолжительность может составить шесть-девять часов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В течение ближайших 24 часов на Земле ожидается магнитная буря. Ее причиной может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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Синоптик отметил, что вероятность магнитной бури составляет 75%.
"Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. При этом возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника", - рассказал Леус.
Он добавил, что прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в час и выше, и в такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2).
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