На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ На Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75% ожидается магнитная буря.

Причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля.

Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, ее продолжительность может составить шесть-девять часов.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В течение ближайших 24 часов на Земле ожидается магнитная буря. Ее причиной может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля", - написал Леус в своем Telegram -канале.

Синоптик отметил, что вероятность магнитной бури составляет 75%.

"Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. При этом возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника", - рассказал Леус.