Зеленский выступил с наглым требованием к Западу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять политическое решение о передаче необходимых пакетов помощи.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах.
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"Ракеты для систем Patriot есть в мире, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи. США знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, противоракетные системы не должны "лежать на складах".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.