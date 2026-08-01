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Зеленский выступил с наглым требованием к Западу - РИА Новости, 01.08.2026
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Зеленский выступил с наглым требованием к Западу

Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для Patriot

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять политическое решение о передаче необходимых пакетов помощи.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах.
«
"Ракеты для систем Patriot есть в мире, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи. США знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно", — написал он в Telegram-канале.
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По его словам, противоракетные системы не должны "лежать на складах".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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