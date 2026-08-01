Федоров выступил с внезапным признанием о Зеленском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не планирует участвовать в политической борьбе с Владимиром Зеленским, пока идут боевые действия.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не планирует участвовать в политической борьбе с Владимиром Зеленским.
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"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику", — сказал он в интервью The New York Times.
Федоров также добавил, что не будет вступать в политическую оппозицию против Зеленского, пока идут боевые действия, и встречаться на улицах с демонстрантами, поддерживающими его восстановление в должности министра обороны.
Как уточняет издание, украинские аналитики связывают увольнение экс-министра с политическими мотивами, в том числе рисками, что Федоров мог представлять угрозу для Зеленского на будущих выборах.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. В июле Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова.