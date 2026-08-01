"Зеленский заявил, что нехватка ракет Patriot подстрекает Москву к новым атакам на Киев. Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией", — написал он в соцсети Х .

"Зеленский не заинтересован в диалоге, ведь как только он решит его начать, поток денег на Украину прекратится. Зеленский должен понимать, что, если он продолжит добиваться членства в НАТО, борьба продолжится, поскольку расширение НАТО представляет собой экзистенциальную угрозу для России", — резюмировал Мема.

ВС России ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД" и другие объекты.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.