Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией.
- Мема считает, что Зеленский не заинтересован в диалоге, так как это может привести к прекращению финансовой поддержки Украины.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией.
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"Зеленский заявил, что нехватка ракет Patriot подстрекает Москву к новым атакам на Киев. Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией", — написал он в соцсети Х.
Политик также призвал главу киевского режима перестать наносить удары по российской территории, если тот не хочет, чтобы Москва отвечала зеркально.
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"Зеленский не заинтересован в диалоге, ведь как только он решит его начать, поток денег на Украину прекратится. Зеленский должен понимать, что, если он продолжит добиваться членства в НАТО, борьба продолжится, поскольку расширение НАТО представляет собой экзистенциальную угрозу для России", — резюмировал Мема.
Ранее сегодня глава киевского режима обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты. По его словам, это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.
ВС России ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД" и другие объекты.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.