"Это ад". В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

"Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна — просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?" — возмутилась она.

"Это люди, которые в 2019 году голосовали за Зеленского, ожидая мира, а вместо этого получили ад", — добавила Гавришко.

ВС России ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД" и другие объекты.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.