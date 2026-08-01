Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марта Гавришко заявила, что из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, так как у сил ПВО Украины закончились ракеты для комплексов Patriot.
- Историк отметила, что за действия Зеленского придется расплачиваться обычным украинцам.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться народ, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х.
«
"Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна — просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?" — возмутилась она.
Историк также отметила, что за наглость Зеленского придется расплачиваться обычным украинским гражданам.
«
"Это люди, которые в 2019 году голосовали за Зеленского, ожидая мира, а вместо этого получили ад", — добавила Гавришко.
Ранее сегодня глава киевского режима обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты. По его словам, это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.
ВС России ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД" и другие объекты.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.