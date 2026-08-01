Зеленский сделал тяжелое признание после нового удара ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты.
- По его словам, это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты.
"Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить…" — написал он в Telegram-канале.
"Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить…" — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.
ВС России ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД" и другие объекты.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.