МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко удивилась заявлению Владимира Зеленского о потерях ВСУ. "Тогда почему мы каждый божий день видим видео принудительного призыва на военную службу на улицах украинских городов? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают, за руки и за ноги затаскивают в военные фургоны?" — говорится в публикации в соцсети X.

Российская сторона уже сообщала, что власти на Украине занижают статистику потерь ВСУ, записывая убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери в личном составе. В частности, в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести на тот период времени и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.