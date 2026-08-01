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Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 01.08.2026
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08:54 01.08.2026 (обновлено: 18:59 01.08.2026)
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине

Историк Гавришко удивилась заявлению Зеленского о потерях ВСУ

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский историк Марта Гавришко удивилась заявлению Владимира Зеленского о потерях ВСУ.
  • Она поинтересовалась, почему тогда каждый день можно увидеть, как на улицах украинских городов на мужчин охотятся, как на бродячих собак.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко удивилась заявлению Владимира Зеленского о потерях ВСУ.

"Тогда почему мы каждый божий день видим видео принудительного призыва на военную службу на улицах украинских городов? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают, за руки и за ноги затаскивают в военные фургоны?" — говорится в публикации в соцсети X.
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В пятницу Зеленский, озвучивая традиционно занижаемые данные о потерях в ВСУ, заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась 50 тысяч солдат, притом что в феврале этого года он называл большую цифру — 55 тысяч.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.
Российская сторона уже сообщала, что власти на Украине занижают статистику потерь ВСУ, записывая убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери в личном составе. В частности, в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести на тот период времени и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.
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