Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Расчет Зеленского на визит в США провалился, заявили в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения "Другая Украина" Бондаренко заявил, что расчет Зеленского на визит в США на втягивание американцев в открытое противостояние с Россией провалился.

По его мнению, Зеленский вернулся из США без желаемого результата и интересы Украины все меньше совпадают с планами американских политиков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Расчет Владимира Зеленского на визит в США на втягивание американцев в открытое противостояние с Россией с треском провалился, заявил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.

"Зеленский вернулся из США с пустыми руками. Его расчет любой ценой втянуть Дональда Трампа и США в прямой конфликт с Россией с треском провалился. Зеленский пытался разыграть карту "большой войны", но в итоге вернулся домой ни с чем", - сказал Бондаренко.

По его мнению, интересы Украины все меньше совпадают с планами американских политиков.

Ранее Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".