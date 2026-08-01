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Расчет Зеленского на визит в США провалился, заявили в Крыму - РИА Новости, 01.08.2026
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15:28 01.08.2026
Расчет Зеленского на визит в США провалился, заявили в Крыму

Бондаренко: Зеленский вернулся из США с пустыми руками

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения "Другая Украина" Бондаренко заявил, что расчет Зеленского на визит в США на втягивание американцев в открытое противостояние с Россией провалился.
  • По его мнению, Зеленский вернулся из США без желаемого результата и интересы Украины все меньше совпадают с планами американских политиков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Расчет Владимира Зеленского на визит в США на втягивание американцев в открытое противостояние с Россией с треском провалился, заявил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп дал России еще больше времени. Но успеть нужно
29 июля, 08:00
"Зеленский вернулся из США с пустыми руками. Его расчет любой ценой втянуть Дональда Трампа и США в прямой конфликт с Россией с треском провалился. Зеленский пытался разыграть карту "большой войны", но в итоге вернулся домой ни с чем", - сказал Бондаренко.
По его мнению, интересы Украины все меньше совпадают с планами американских политиков.
Ранее Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
Ракетная батарея Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Источник: США охладили амбиции Киева по производству Patriot на Украине
29 июля, 19:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег Бондаренко
 
 
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