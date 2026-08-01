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На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 01.08.2026
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18:59 01.08.2026
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего энергоснабжения

Внешнее электроснабжение ЗАЭС отключали по технической причине

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Запорожской АЭС в субботу произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматики по технической причине.
  • Резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Потеря внешнего электроснабжения Запорожской АЭС в субботу была связана с техническими причинами и срабатыванием автоматики, сообщила пресс-служба станции.
Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, восстановлено на Запорожской АЭС в течение часа, сообщили ранее на станции.
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"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения", - сообщили в пресс-службе.
В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции, отметили на станции.
В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".
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Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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