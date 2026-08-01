На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего энергоснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС в субботу произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматики по технической причине.
- Резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Потеря внешнего электроснабжения Запорожской АЭС в субботу была связана с техническими причинами и срабатыванием автоматики, сообщила пресс-служба станции.
Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, восстановлено на Запорожской АЭС в течение часа, сообщили ранее на станции.
"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения", - сообщили в пресс-службе.
В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции, отметили на станции.
В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".