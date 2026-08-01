Радиационный фон на ЗАЭС находится в пределах естественных значений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматики.
- Радиационный фон на Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится в пределах естественных значений.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС после временного отключения внешнего энергоснабжения находится в пределах естественных значений, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится в пределах естественных природных значений", - говорится в сообщении пресс-службы станции на платформе "Макс".