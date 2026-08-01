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На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 01.08.2026
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18:25 01.08.2026 (обновлено: 18:40 01.08.2026)

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС в субботу временно потеряла внешнее электроснабжение.
  • Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено в течение часа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, восстановлено на Запорожской АЭС в течение часа, сообщила пресс-служба станции в своем канале на платформе "Макс".
Запорожская АЭС в субботу временно потеряла внешнее электроснабжение, заявило ранее МАГАТЭ.
"На Запорожской АЭС оперативно восстановлено внешнее энергоснабжение. В течение часа напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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