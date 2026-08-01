На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС в субботу временно потеряла внешнее электроснабжение.
- Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено в течение часа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, восстановлено на Запорожской АЭС в течение часа, сообщила пресс-служба станции в своем канале на платформе "Макс".
Запорожская АЭС в субботу временно потеряла внешнее электроснабжение, заявило ранее МАГАТЭ.
"На Запорожской АЭС оперативно восстановлено внешнее энергоснабжение. В течение часа напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении ЗАЭС.