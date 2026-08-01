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ЗАЭС почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 01.08.2026
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17:37 01.08.2026 (обновлено: 17:43 01.08.2026)
ЗАЭС почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение

МАГАТЭ: ЗАЭС в субботу почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС в субботу почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение.
  • Это произошло уже в 23-й раз с начала конфликта.
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в субботу почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 23-й раз с начала конфликта, заявило МАГАТЭ.
«
"Сегодня Запорожская АЭС в 23-й раз за время военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х.
Уточняется, что потеря внешнего электроснабжения продолжалась почти два часа, причина случившегося пока не известна.
Во время отключения последней оставшейся линии электроснабжения ЗАЭС - "Ферросплавная-1" - резервное электроснабжение для охлаждения реакторов и других важнейших функций безопасности обеспечивали аварийные дизельные генераторы.
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