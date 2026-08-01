ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.
- ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии за сутки.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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