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Названы востребованные у российских студентов иностранные языки - РИА Новости, 01.08.2026
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05:42 01.08.2026
Названы востребованные у российских студентов иностранные языки

Идрисова: среди студентов сегодня востребованы китайский, хинди и турецкий языки

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские языки теряют популярность у российских студентов.
  • Все более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси.
  • Образовательные программы вузов меняются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, сегодня более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси, рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
"Если раньше студенты Академии изучали в основном европейские языки, то сегодня они утратили прежнюю привлекательность",- сказала она. По словам Идрисовой, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России.
"Все более востребованными становятся китайский и хинди, турецкий и фарси, - они перестают быть экзотическими языками, как считалось еще совсем недавно. Поскольку наши студенты изучают по два языка, то обычно первый у них европейский, а второй - восточный", - добавила собеседница агентства.
Меняются, по ее словам, и образовательные программы вузов. Главный акцент сейчас - на программы, посвященные сотрудничеству с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН.
"Мы изучаем эти государства очень подробно, знаем их преимущества и трудности, особенности делового этикета, столь важного при ведении бизнеса, допустим, на Ближнем Востоке. Только так, досконально изучив ту или иную страну, ее историю, национальные традиции, можно выстраивать с ее представителями конструктивные отношения", - подчеркнула ректор ВАВТ.
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