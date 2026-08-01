В Киеве шестой раз за ночь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прозвучали повторные взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в северной, центральной и восточной частях Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоге в городе и на большей части страны, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Повторные взрывы звучат в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
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