В Киеве в пятый раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги в пятый раз за ночь прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Работа ПВО в Киеве, Украина © AP Photo / Evgeniy Maloletka Работа ПВО в Киеве, Украина. Архивное фото