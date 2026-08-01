В Киеве в пятый раз за ночь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в центральной и восточной части Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги в большей части Украины, сообщает украинское радио NV.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о нескольких сериях взрывов, прогремевших в городе.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале радио.
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22 июня 2022, 17:18