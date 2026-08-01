В Харьковской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает Изюмская городская военная администрация.
"Был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18