При взрыве в ресторане в Москве погиб один из посетителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв.
- В результате взрыва погибли три человека: охранник, неизвестная и один из посетителей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один из посетителей погиб в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей", - говорится в сообщении.