Рейтинг@Mail.ru
В Москве число пострадавших при взрыве в ресторане выросло до 21 - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 01.08.2026 (обновлено: 23:50 01.08.2026)
В Москве число пострадавших при взрыве в ресторане выросло до 21

Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади выросло до 21

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве пострадали 21 человек.
  • Три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади.
"Двадцать один человек получили ранения различной степени тяжести", - сказали в комитете.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, рядом с которым произошел взрыв, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.
Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
При взрыве в ресторане в Москве погиб один из посетителей
Вчера, 23:11
 
Национальный антитеррористический комитет РФМоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Взрыв в ресторане в центре Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала