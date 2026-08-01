В Москве число пострадавших при взрыве в ресторане выросло до 21

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве пострадали 21 человек.
- Три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади.
"Двадцать один человек получили ранения различной степени тяжести", - сказали в комитете.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, рядом с которым произошел взрыв, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.