Взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате взрыва на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ.
- Взрыв произошел на следующий день после размещения боеприпасов в одном из промышленных помещений.
- Глава местной СБУ Алексей Прокопенко был задержан службой внутренней безопасности, прибывшей из Киева.
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ были уничтожены в результате взрыва на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области в пятницу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства также отметил, что по сообщениям украинских источников, доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, поскольку взрыв произошел на следующий день после их размещения в одном из промышленных помещений в Хмельницкой области.
"Сегодня службой внутренней безопасности, прибывшей из Киева, был задержан глава местной СБУ Алексей Прокопенко. Кроме обысков, связанных с коррупцией, столичные "гости" ищут факты, доказывающие его причастность к диверсии", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18