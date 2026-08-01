Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 01.08.2026
Взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ

РИА Новости: взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате взрыва на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ.
  • Взрыв произошел на следующий день после размещения боеприпасов в одном из промышленных помещений.
  • Глава местной СБУ Алексей Прокопенко был задержан службой внутренней безопасности, прибывшей из Киева.
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ были уничтожены в результате взрыва на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области в пятницу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи и полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Брянской области после атаки дрона ВСУ работает горячая линия
Вчера, 18:02
Собеседник агентства также отметил, что по сообщениям украинских источников, доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, поскольку взрыв произошел на следующий день после их размещения в одном из промышленных помещений в Хмельницкой области.
"Сегодня службой внутренней безопасности, прибывшей из Киева, был задержан глава местной СБУ Алексей Прокопенко. Кроме обысков, связанных с коррупцией, столичные "гости" ищут факты, доказывающие его причастность к диверсии", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьКиевАлексей ПрокопенкоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала