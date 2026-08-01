Взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ были уничтожены в результате взрыва на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области в пятницу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.