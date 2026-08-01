Следователи работают на месте инцидента на Кудринской площади

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кудринской площади в Москве произошел инцидент.
- На месте инцидента на Кудринской площади работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента на Кудринской площади, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, сообщили РИА Новости в столичном СК.
"В связи с инцидентом, произошедшим в здании на Кудринской площади в городе Москве, на месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.