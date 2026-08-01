Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В Киеве прогремел взрыв
Вчера, 03:39