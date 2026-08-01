Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве, а также в северной, центральной и восточной частях Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоге в городе и на большей части страны, сообщает украинский "24-й канал".
"В Киеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в северной, центральной и восточной частях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
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