В Киеве прогремела четвертая за ночь серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремела очередная серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее "Общественное" сообщал о трех сериях взрывов, прогремевших в городе.
"В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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