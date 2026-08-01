В Киеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели три серии взрывов за 15 минут.
- В начале ночи взрывы также раздались в Днепропетровске.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели несколько серий взрывов, передает украинский телеканал "Общественное".
СМИ уточнило, что в городе прозвучали три серии детонаций за 15 минут.
В начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и Киевской области и в центральной и восточной части Украины звучит воздушная тревога.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18