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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 01.08.2026 (обновлено: 13:18 01.08.2026)
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели две серии взрывов

© REUTERS / Anatolii StepanovДым над Киевом. 1 августа 2026
Дым над Киевом. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Дым над Киевом. 1 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прогремели три серии взрывов за 15 минут.
  • В начале ночи взрывы также раздались в Днепропетровске.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели несколько серий взрывов, передает украинский телеканал "Общественное".
СМИ уточнило, что в городе прозвучали три серии детонаций за 15 минут.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
ПВО за июль сбила более 21 тысячи БПЛА ВСУ над территорией России
Вчера, 00:43
В начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и Киевской области и в центральной и восточной части Украины звучит воздушная тревога.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьУкраина
 
 
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