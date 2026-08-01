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Самозанятые с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным - РИА Новости, 01.08.2026
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00:12 01.08.2026
Самозанятые с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным

РИА Новости: самозанятые с августа смогут получить первые выплаты по больничным

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самозанятые в России с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам.
  • Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе 2026 года, и для получения пособия необходимо осуществлять выплаты в течение шести месяцев.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самозанятые в России с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
Программа добровольного страхования самозанятых стартовала полгода назад, в январе 2026 года.
"Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа", - сказал Кравченко.
Он уточнил, что в зависимости от суммы уплаченных ранее добровольных взносов в Социальный фонд работник в среднем сможет получить за день больничного 1700-2500 рублей.
Ранее в пресс-службе Социального фонда РИА Новости сообщали, что размер выплат будет определен путем выбранной страховой суммой: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Помимо того, влияет продолжительность стажа работы и периода участия в экспериментальной программе.
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