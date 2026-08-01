Самозанятые с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным

Краткий пересказ от РИА ИИ Самозанятые в России с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам.

Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе 2026 года, и для получения пособия необходимо осуществлять выплаты в течение шести месяцев.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самозанятые в России с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

Программа добровольного страхования самозанятых стартовала полгода назад, в январе 2026 года.

"Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что в зависимости от суммы уплаченных ранее добровольных взносов в Социальный фонд работник в среднем сможет получить за день больничного 1700-2500 рублей.