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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев - РИА Новости, 01.08.2026
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10:37 01.08.2026 (обновлено: 10:43 01.08.2026)
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев

Депутат Гусев предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСобака породы бордоский дог
Собака породы бордоский дог - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Собака породы бордоский дог. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных.
  • Вычет предлагается получать за лечение питомца в лицензированной ветеринарной клинике при наличии подтверждающих документов и чека об оплате.
  • Механизм получения вычета предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных по аналогии с медицинскими расходами.
"Домашние питомцы для миллионов россиян - это полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Но суммы там могут быть серьезные - операции, сложная диагностика, реабилитация. Почему бы не дать людям возможность вернуть часть этих расходов через налоговый вычет?" - сказал Гусев РИА Новости.
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Он предложил, чтобы вычет можно было получить за лечение питомца в лицензированной ветеринарной клинике при наличии подтверждающих документов и чека об оплате.
Механизм, по словам депутата, предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение.
"Эта мера не только поможет владельцам животных, но и поддержит ответственное отношение к питомцам. В конце концов, гуманное отношение к животным - это один из показателей зрелости общества", - подытожил Гусев.
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