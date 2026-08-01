В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных.

Вычет предлагается получать за лечение питомца в лицензированной ветеринарной клинике при наличии подтверждающих документов и чека об оплате.

Механизм получения вычета предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных по аналогии с медицинскими расходами.

"Домашние питомцы для миллионов россиян - это полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Но суммы там могут быть серьезные - операции, сложная диагностика, реабилитация. Почему бы не дать людям возможность вернуть часть этих расходов через налоговый вычет?" - сказал Гусев РИА Новости.

Он предложил, чтобы вычет можно было получить за лечение питомца в лицензированной ветеринарной клинике при наличии подтверждающих документов и чека об оплате.

Механизм, по словам депутата, предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение.