Фальков: девять вузов перестроили программы под новую модель образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Девять вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования полностью перестроили свои программы под новую модель.

В предстоящем учебном году в вузах-пилотах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе.

С 2023 по 2025 годы на пилотные программы поступили свыше 33,5 тысячи человек.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девять вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования уже полностью перестроили свои программы под новую модель, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

« "В предстоящем учебном году в вузах-"пилотах" студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе. Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования", - сказал Фальков, слова которого приводятся в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

Министр отметил, что и те университеты, которые участвуют в "пилоте" с самого начала, и те, кто вступил в проект с января этого года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов.

Уточняется, что первый этап реализации пилотного проекта успешно пройден: абитуриенты и их родители, профессиональное сообщество, работодатели приняли образ новой модели. С 2023 по 2025 годы реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тысячи человек.