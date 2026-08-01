Фальков: девять вузов перестроили программы под новую модель образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования полностью перестроили свои программы под новую модель.
- В предстоящем учебном году в вузах-пилотах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе.
- С 2023 по 2025 годы на пилотные программы поступили свыше 33,5 тысячи человек.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девять вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования уже полностью перестроили свои программы под новую модель, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"В предстоящем учебном году в вузах-"пилотах" студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе. Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования", - сказал Фальков, слова которого приводятся в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Министр отметил, что и те университеты, которые участвуют в "пилоте" с самого начала, и те, кто вступил в проект с января этого года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов.
Уточняется, что первый этап реализации пилотного проекта успешно пройден: абитуриенты и их родители, профессиональное сообщество, работодатели приняли образ новой модели. С 2023 по 2025 годы реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тысячи человек.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.